A settembre aprirà a Forlì un’accademia di estetica gestita dall’estetista Francesca Borsetto, 38 anni, titolare di uno studio in via Pacchioni. La professionista ha annunciato che il progetto mira a formare nuove estetiste. Borsetto ha espresso entusiasmo per il lancio della scuola, definendolo un sogno che diventa realtà.

"Il mio sogno diventa realtà". È entusiasta, l’estetista forlivese Francesca Borsetto, 38 anni, titolare di uno studio in via Pacchioni 17, mentre racconta del suo nuovo progetto: a settembre aprirà, in città, un’accademia di estetica. Si chiamerà "Fragranze", ed è lei stessa a chiarire l’origine di questa denominazione: "l’ho scelta – spiega – perché unisce l’inizio del mio nome, Francesca, al concetto di ’fragranza’, che per me rappresenta l’essenza stessa del benessere. Proprio come un profumo si compone di note diverse che lasciano la scia, la mia accademia mescolerà teoria, tecnica e sensibilità umana, con l’obiettivo di formare professioniste capaci di lasciare il segno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accademia di bellezza. L’estetista Francesca: "Formo professioniste"

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