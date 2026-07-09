Una casa vicino a Milano, appartenente a Alba Parietti, presenta dettagli pop e una piscina. La cantante e showgirl ha affermato che l’arredamento riflette la personalità di chi abita l’appartamento. La proprietà combina elementi di stile colorati e una zona relax con piscina. La residenza si trova in una zona residenziale e si distingue per il suo design vivace e accogliente. Non sono stati forniti dettagli su dimensioni o caratteristiche tecniche dell’immobile.

C’è un modo per capire davvero una persona: osservare come sceglie di arredare casa. Anche la stessa Alba Parietti lo ha detto: una casa deve assomigliare a chi ci vive. E la sua, a Basiglio, alle porte di Milano, la racconta parecchio. La villa di Basiglio di Alba Parietti, tra rosso, quadri e atmosfere d’altri tempi. La dimora di Alba Parietti è una villa vera e propria, con il giardino intorno, la piscina e una grande veranda affacciata sul verde. Si sviluppa su più piani, e già varcando la soglia si intuisce il gusto della padrona di casa. Non ci sono pareti spoglie o quel minimalismo un po’ freddo che va tanto di moda negli ultimi anni. Visualizza questo post su Instagram Al contrario: la casa è viva, piena, abitata da oggetti che raccontano una storia. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Dilei.it - #acasadi Alba Parietti, vicino a Milano: tra dettagli pop e piscina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Casa di Alba Parietti

Notizie e thread social correlati

OPPO lancia Reno16 e porta a Milano un pop up esclusivo tra tecnologia e K-popUn nuovo modello di smartphone è stato presentato con un evento a Milano, accompagnato da un pop-up esclusivo che combina tecnologia e cultura K-pop.

Alba Parietti contro Vannacci: “Ignorare il femminicidio è pericoloso”Alba Parietti ha commentato sui social le dichiarazioni di Vannacci sul femminicidio, definendole pericolose e da ignorare.