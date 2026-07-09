Il 11 luglio a Plan de Corones si svolge la Kronplatz King Marathon, una competizione di mountain bike. La data è stata spostata rispetto alle precedenti edizioni, consentendo una partecipazione più ampia di atleti e spettatori.

Weekend di passione per gli amanti della mountain bike. L’11 luglio a Plan de Corones torna la Kronplatz King Marathon, con una nuova data che apre a una maggiore partecipazione di atleti e spettatori. E che si incastona in un evento e in un territorio speciale per gli amanti della Mtb. La Kronplatz King presenta un percorso di 64 chilometri e 3.150 metri di dislivello. Dopo la partenza da San Vigilio di Marebbe, i partecipanti affrontano oltre 8 chilometri di discese freeride sui trail del Bike Park Plan de Corones. Ed a rendere l’esperienza davvero unica è l’arrivo finale in vetta, sul pianoro del Plan de Corones a 2.275 metri di quota. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Plan de Corones weekend all'insegna dell'adrenalina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Plan de Corones: estate tra sport e relax all’ombra delle Dolomiti

Al via il Bike Park Plan de Corones, un’estate tra sport e montagnaIl Bike Park Plan de Corones riaprirà sabato 16 maggio, segnando l'inizio della stagione dedicata alla mountain bike gravity.

Temi più discussi: A Plan de Corones l'11 e il 12 luglio puoi testare gratis 50 modelli diversi di mountain bike; Plan de Corones non ha costruito solo un bike park ma il futuro delle bike destination; A Plan de Corones il 26-27 settembre la festa dello Speck Igp; Festa estiva dei vigili del fuoco di Brunico.

EVENTI - Festa dello Speck Alto Adige 2026 a Plan de Corones: il 26 e 27 settembre degustazioni, prodotti tipici e 30 anni del marchio IGP #horeca #foodservice #speckfest2026 #speckaltoadige https://t.co/hwV9afrPUB - X x.com

Torna l'appuntamento annuale con la tradizione gastronomica in alta quota: il 26 e 27 settembre 2026, infatti, la vetta di Plan de Corones ospiterà la Festa dello Speck Alto Adige - Speckfest. L'edizione di quest'anno si preannuncia di particolare rilevanza istitu reddit

Un weekend da rider a Plan de Corones: testare gratis oltre 50 mountain bike durante la Kronplatz King MarathonProvare una mountain bike da migliaia di euro sui trail delle Dolomiti prima di decidere se acquistarla. È è una delle esperienze che attendono gli appassionati l’11 e 12 luglio a Plan de Corones, in ... msn.com

Nelle giornate dell'11 e 12 luglio 2026, a Plan de Corones, un week end dedicato agli appassionati delle ruote grasseNelle giornate dell'11 e 12 luglio 2026, a Plan de Corones, un week end dedicato agli appassionati delle ruote grasse ... menshealth.com