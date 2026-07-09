A Plan de Corones weekend all' insegna dell' adrenalina

Da gazzetta.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 11 luglio a Plan de Corones si svolge la Kronplatz King Marathon, una competizione di mountain bike. La data è stata spostata rispetto alle precedenti edizioni, consentendo una partecipazione più ampia di atleti e spettatori.

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Weekend di passione per gli amanti della mountain bike. L’11 luglio a Plan de Corones torna la Kronplatz King Marathon, con una nuova data che apre a una maggiore partecipazione di atleti e spettatori. E che si incastona in un evento e in un territorio speciale per gli amanti della Mtb.  La Kronplatz King presenta un percorso di 64 chilometri e 3.150 metri di dislivello. Dopo la partenza da San Vigilio di Marebbe, i partecipanti affrontano oltre 8 chilometri di discese freeride sui trail del Bike Park Plan de Corones. Ed a rendere l’esperienza davvero unica è l’arrivo finale in vetta, sul pianoro del Plan de Corones a 2.275 metri di quota. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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