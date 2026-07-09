Apre venerdì 10 luglio a Ostia Different Wine, un nuovo locale dedicato al vino inteso come cultura, esperienza e strumento di connessione tra persone e territori. Non solo un ristorante, ma un progetto a 360 gradi che unisce la cucina d'eccellenza, un'enoteca fornita e uno spazio appositamente pensato per degustazioni, corsi ed eventi. Il tratto distintivo di Different Wine risiede nella sua stessa anima: è una realtà interamente al femminile, guidata con passione da tre generazioni – nonna, figlia e nipote – con una presenza giovane e dinamica, under 20, attivamente inserita in azienda. Da questa armonica convivenza prende forma l'identità profonda del locale: l'esperienza e il rispetto della tradizione da un lato, una ventata di freschezza, innovazione e contemporaneità dall'altro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Ostia apre Different Wine: il mondo del vino a 360°, raccontato da tre generazioni di donne

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