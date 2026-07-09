A Montefalcone Appennino si svolge il ‘Festival Sibillini in Jazz’. L’evento si tiene in un luogo dove la musica si integra con il paesaggio, creando un’esperienza sensoriale unica. La manifestazione prevede esibizioni di artisti jazz e attività correlate, coinvolgendo il pubblico in un ambiente naturale. La rassegna si svolge in diverse location del paese, offrendo concerti e momenti di incontro tra musicisti e spettatori. Il festival si conclude dopo alcuni giorni di musica e cultura.

Ci sono luoghi in cui la musica non si limita a essere ascoltata: respira, vive e si fonde con il paesaggio. Montefalcone Appennino è uno di questi. Affacciato sui Sibillini, a 750 metri di altitudine, custodisce un angolo sospeso nel tempo: il Giardino Tronelli dove, ogni estate, le note si intrecciano con il silenzio della natura e il fascino di uno dei borghi più suggestivi delle Marche. Qui dall’11 luglio all’8 agosto prenderà vita la 3° edizione del ‘ Festival Sibillini in Jazz ’, ribattezzato ‘ Borghi d’Incanto ’. La rassegna è promossa dalla cooperativa sociale NoMeNi, in collaborazione con l’Amministrazione, Pro Loco e le associazioni del territorio, a testimonianza di una comunità che crede nella cultura come occasione di incontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Montefalcone Appennino il ‘Festival Sibillini in Jazz’

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