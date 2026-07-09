A Caparezza il Premio Tenco 2026
A Caparezza è stato premiato con il Premio Tenco 2026 come miglior album. Carmen Consoli ha vinto nella categoria dedicata ai lavori in dialetto. La cerimonia si è svolta in un teatro della città, con una giuria di esperti. La statuetta è stata consegnata durante la serata, davanti a un pubblico di appassionati. Entrambi gli artisti hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali e applausi.
Eventi L'artista pugliese si aggiudica la targa per il miglior album. Carmen Consoli vince nella categoria di lavori in dialetto Eventi L'artista pugliese si aggiudica la targa per il miglior album. Carmen Consoli vince nella categoria di lavori in dialetto Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Annunciati i vincitori del premio dedicato alla canzone d’autore per il 2026. Con l’album Orbit Orbit, Caparezza si aggiudica la Targa Tenco 2026 nella categoria Miglior album in assoluto. Gli altri vincitori sono: Carmen Consoli per Migliore album in dialetto con Amuri Luci, Piji per Migliore album opera prima con Sta registrando audio. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
Caparezza live 2026
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A Caparezza il Premio Tenco per il miglior album con Orbit Orbit. Vincono anche Carmen Consoli, Piji, Avincola, Emma Nolde, Filippo Graziani #ANSA x.com
!!!NOTIZIA DI OGGI!!! Non poteva essera altrimenti: il meraviglioso disco di Mauro Ermanno Giovanardi è tra i 5 finalisti assoluti per la categoria ALBUM DELL'ANNO al Premio Tenco 2026 (con Caparezza, Madame, Andrea Laszlo de Simone e Erica Bosc facebook
Orbit Orbit candidato come miglior Album dell'anno (Premio Tenco) reddit
A Caparezza il Premio Tenco per il miglior album con Orbit Orbit(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Con l'album Orbit Orbit, Caparezza vince la Targa Tenco 2026 nella categoria Miglior album in assoluto. Un lavoro in cui scrittura e immaginario si fondono in un racconto unico ... tuttosport.com
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