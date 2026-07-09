a caparezza il premio tenco 2026

Notizia in breve

A Caparezza è stato premiato con il Premio Tenco 2026 come miglior album. Carmen Consoli ha vinto nella categoria dedicata ai lavori in dialetto. La cerimonia si è svolta in un teatro della città, con una giuria di esperti. La statuetta è stata consegnata durante la serata, davanti a un pubblico di appassionati. Entrambi gli artisti hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali e applausi.