A Caparezza il Premio Tenco 2026

Da ilmanifesto.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Caparezza è stato premiato con il Premio Tenco 2026 come miglior album. Carmen Consoli ha vinto nella categoria dedicata ai lavori in dialetto. La cerimonia si è svolta in un teatro della città, con una giuria di esperti. La statuetta è stata consegnata durante la serata, davanti a un pubblico di appassionati. Entrambi gli artisti hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali e applausi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Eventi L'artista pugliese si aggiudica la targa per il miglior album. Carmen Consoli vince nella categoria di lavori in dialetto Eventi L'artista pugliese si aggiudica la targa per il miglior album. Carmen Consoli vince nella categoria di lavori in dialetto Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Annunciati i vincitori del premio dedicato alla canzone d’autore per il 2026. Con l’album Orbit Orbit, Caparezza si aggiudica la Targa Tenco 2026 nella categoria Miglior album in assoluto. Gli altri vincitori sono: Carmen Consoli per Migliore album in dialetto con Amuri Luci, Piji per Migliore album opera prima con Sta registrando audio. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

a caparezza il premio tenco 2026
© Ilmanifesto.it - A Caparezza il Premio Tenco 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Caparezza live 2026

Video Caparezza live 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Premio Tenco 2026, tra i vincitori ci sono Caparezza e Carmen Consoli

Leggi anche: Fuori le cinquine del Premio Tenco: Caparezza e Madame per il miglior disco, Ditonellapiaga ed Emma Nolde per la migliore canzone

Temi più discussi: Madame, Andrea Laszlo De Simone e Caparezza si giocano la Targa Tenco 2026; Targhe Tenco 2026, svelate le cinquine: sorpresa Ditonellapiaga con Che fastidio! per il Miglior Singolo, Madame e Caparezza in corsa per il Miglior Disco. Tosca presente in due categorie; Targhe Tenco, ecco tutti i finalisti: il Premio a ottobre all’Ariston; Da Caparezza a Carmen Consoli, svelati i finalisti delle targhe Tenco.

premio tenco a caparezza il premioA Caparezza il Premio Tenco per il miglior album con Orbit Orbit(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Con l'album Orbit Orbit, Caparezza vince la Targa Tenco 2026 nella categoria Miglior album in assoluto. Un lavoro in cui scrittura e immaginario si fondono in un racconto unico ... tuttosport.com

premio tenco a caparezza il premioPremio Tenco 2026, da Caparezza a Carmen Consoli: ecco tutti i vincitori delle targheLeggi su Sky TG24 l'articolo Premio Tenco 2026, da Caparezza a Carmen Consoli: ecco tutti i vincitori delle targhe ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web