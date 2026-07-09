8 Luglio 2026 – Trump cambia Air Force One tornando da vertice Nato per timore di attentati

Il 8 luglio 2026, Donald Trump è tornato dal vertice Nato di Ankara a bordo di un vecchio Air Force One azzurro pastello, invece del nuovo jet donato dal Qatar con livrea rossa, bianca e blu scuro. La scelta di utilizzare l’aereo più vecchio sarebbe stata motivata da timori di attentati. Il cambio di velivolo ha attirato l’attenzione, considerando che il nuovo aereo era stato riadattato appositamente e consegnato poco prima dell’evento.

Donald Trump torna a casa dal vertice Nato di Ankara a bordo di un vecchio aereo Air Force One color azzurro pastello, anziché sul nuovo jet – donato dal Qatar e riadattato – con livrea rossa, bianca e blu scuro, con cui era arrivato. Si è trattato di un cambio a sorpresa, avvenuto proprio mentre Stati Uniti e Iran ricominciavano a scambiarsi attacchi. Gli Stati Uniti hanno avviato stasera una nuova ondata di attacchi contro l’Iran. Attaccati porti e siti militari. Media iraniani denunciano che schegge causate dagli attacchi americani hanno colpito anche un ospedale a Chabahar, nel sud dell’Iran. Un giudice statunitense ha condannato il presidente Donald Trump a pagare 5 milioni di dollari alla scrittrice E. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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Trump torna a volare sul vecchio Air Force One per il viaggio in Inghilterra invece di utilizzare il nuovo jet qatariota reddit

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