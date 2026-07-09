Gli Stati Uniti hanno annunciato un pacchetto di aiuti militari da 70 miliardi di dollari destinato a Kiev. La decisione arriva in un momento di tensione tra alleati transatlantici, senza che siano stati risolti i contrasti in atto. La somma rappresenta uno dei più ingenti sostegni finanziari per il settore militare forniti finora. La notizia viene diffusa mentre proseguono le operazioni nelle aree di conflitto. Nel frattempo, in edicola, arriva il primo numero di una nuova serie di fumetti.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. L’Alleanza atlantica esce dal vertice di Ankara con un nuovo impegno: 70 miliardi di euro in aiuti militari, assistenza e addestramento per Kiev nel 2026 e la promessa di mantenerne almeno altrettanti nel 2027. Nelle conclusioni del summit Nato torna inoltre la formula dell’«incrollabile sostegno» all’Ucraina, della quale viene riconosciuto il contributo essenziale alla sicurezza euro-atlantica. Un risultato ottenuto soprattutto grazie alla spinta degli alleati europei, determinati a mantenere Washington ancorata alla linea del sostegno a Kiev. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - 70 miliardi in aiuti militari per Kiev. Ma la tensione transatlantica resta

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