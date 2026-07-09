31enne uccisa da un alligatore in un fiume

Brittany Clark, 31 anni, è stata attaccata mortalmente da un alligatore mentre nuotava nel fiume Econlockhatchee, in Florida, domenica 28 giugno. Ora, l’Ufficio del Medico Legale della Contea di Orange ha pubblicato un rapporto preliminare che fa luce sulle circostanze della sua morte. Clark si trovava al fiume con il suo fidanzato, Chance Allison, e la sua cara amica, Jayden Hernandez, dopo che il gruppo era andato a fare un’escursione e aveva deciso di rinfrescarsi nell’acqua. Secondo Allison, tutto è accaduto in pochi istanti e senza alcun preavviso. Ha raccontato che il trio stava ridendo e divertendosi poco prima che la situazione degenerasse nel caos, quando un alligatore di circa 4 metri sarebbe emerso inaspettatamente dall’acqua. 🔗 Leggi su Newsner.it

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