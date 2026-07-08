Yoga gratuito nei parchi di Roma | prosegue VIVI – Il Saluto al Sole tra Villa Pamphili e Villa Borghese

Dal 2 giugno è ripreso a Roma l’evento “VIVI – Il Saluto al Sole”, una rassegna di yoga gratuito che si svolge nei parchi della città, tra Villa Pamphili e Villa Borghese. Questa iniziativa, alla sua XIII edizione, propone sessioni di yoga all’aperto durante l’estate. L’attività si svolge in spazi verdi pubblici e coinvolge i partecipanti in sessioni gratuite di esercizi di respirazione e postura. L’evento continuerà nei mesi estivi.

Dal 2 giugno è tornato a Roma uno degli appuntamenti estivi più attesi dedicati al benessere all’aria aperta: la XIII edizione di “VIVI – Il Saluto al Sole”, la rassegna di yoga gratuito immersa nel verde dei parchi della Capitale. Il progetto, firmato dal brand Food & Lifestyle VIVI, fondato da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo, quest’anno si è ampliato con una grande novità: accanto allo storico appuntamento di Villa Pamphili, le lezioni sono arrivate anche a Villa Borghese, nello spazio di VIVI – Galleria Borghese, inaugurato nel 2025. Due location per praticare yoga gratis a Roma. L’edizione 2026 prosegue con due sedi e calendari distinti: Le sessioni sono gratuite e aperte sia a chi pratica yoga da tempo sia ai principianti, con il supporto di LIGHTHOUSE YOGA, realtà affiliata CSEN. 🔗 Leggi su Funweek.it

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