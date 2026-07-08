Al festival del gol manca ancora un attaccante, ma la Spagna mantiene alta la fiducia. Durante il Mondiale, molte stelle hanno confermato la loro presenza, con Haaland che ha segnato sette volte per la Norvegia e Kane che si conferma capitano dell’Inghilterra. In Francia, Mbappé continua a essere il riferimento principale, anche dopo aver segnato sette reti.

Molte stelle attese al Mondiale hanno confermato il loro status. Erling Haaland con sette gol si è messo sulle spalle da vichingo la Norvegia, Harry Kane si dimostra sempre più capitano a tutto campo dell’Inghilterra, nella Francia si potrebbe scegliere ma resta Kylian Mbappé il leader, non soltanto per i sette centri. Quanto a Leo Messi, lo si è visto anche ieri: finora ha battuto record e trascinato l’Argentina ai quarti. Nella Spagna invece viene elogiata la classe media, che poi è medio altissima, vista la qualità dei vari Mikel Merino (decisivo contro il Portogallo) o di Mikel Oyarzabal, autore di quattro reti prima dell’ottavo di finale di lunedì sera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yamal, dove sei? Al festival del gol manca solo lui ma la Spagna ha fiducia

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YAMAL è stato trattato MALE dalla SPAGNA

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