Cody Rhodes ha commentato il ritorno di Brock Lesnar, sottolineando la sua presenza nel mondo della WWE. Rhodes ha anche fatto riferimento ai “ritiri definitivi”, lanciando una frecciata senza entrare in dettagli specifici. La discussione riguardo il ritorno di Lesnar si concentra sulla sua presenza in WWE e sulle implicazioni di eventuali uscite definitive dal ring.

Il ritorno di Brock Lesnar continua a far discutere, e adesso è arrivato anche il commento di Cody Rhodes. Intervistato da ESPN UnSportsmanLike, l’American Nightmare ha parlato del comeback di Lesnar, tornato a sorpresa a Raw dopo il ritiro annunciato in seguito a WrestleMania 42. Il suo ritorno ha immediatamente portato alla rivalità con Oba Femi, con un nuovo match fissato per Clash in Italy. Rhodes ha ammesso che, da un certo punto di vista, era contento dell’idea che Brock avesse davvero chiuso con il wrestling. “Ero convinto che Brock si fosse ritirato. E per me andava bene così, perché ho due vittorie contro di lui. Poter dire di aver battuto Brock due volte mi piaceva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes commenta il ritorno di Brock Lesnar e lancia una frecciata ai “ritiri definitivi”

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