Alla World Climbing Series Speed, la competizione torna alla formula classica con parete a due corsie e gara individuale. In campo femminile ci sono 57 atlete che si sfideranno sui tempi di pochi centesimi di secondo. Tra gli uomini, 19 rappresentanti italiani sono pronti a competere. La gara si svolge su una parete con due corsie, concentrandosi esclusivamente sulla velocità. La competizione si svolge senza eliminazioni multiple, puntando sulla rapidità di ogni atleta.

In questa prova di World Climbing Series Speed si tornerà alla formula classica, con la parete a due corsie e con la gara esclusivamente individuale. Nella compagine femminile saranno 57 le atlete pronte a sfidarsi a colpi di centesimi di secondo. Saranno presenti le 4 azzurre che rappresentano l’Italia per tutto il circuito agonistico mondiale di velocità: Giulia Randi e Beatrice Colli (Fiamme Oro), reduci da un’ottima prestazione individuale a Cracovia (rispettivamente 11 e 14°) e da una bella prova di coppia nella Speed Relay (dove hanno conquistato il 7° posto); Agnese Fiorio, che dopo il titolo italiano e il titolo europeo giovanile punta a un buon risultato anche a livello mondiale; Sara Strocchi, che in coppia con la Fiorio è stata protagonista di una buona prestazione in staffetta femminile in Polonia. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - World Climbing Series: 19 azzurri in cerca di gloria

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