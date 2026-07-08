Wimbledon dopo Sinner tocca a Paolini e Cobolli per un tris azzurro in semifinale | gli orari e dove vedere i match in tv e streaming

A Wimbledon, Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali dopo aver eliminato un tennista tedesco. Ora attende il vincitore del match tra due italiani, Paolo Cobolli e Lorenzo Paolini, che si sfidano per un posto tra i quattro migliori del torneo. È la prima volta che tre italiani arrivano alle semifinali di uno Slam. Sinner avrà due giorni di riposo prima di affrontare Novak Djokovic, che ha vinto il suo quarto di finale in una delle sfide più lunghe della storia del torneo.

Mai tre italiani si sono qualificati alle semifinali di uno Slam. Jannik Sinner ha già staccato il pass, battendo il tedesco Jan-Lennard Struff: ora avrà due giorni di riposo prima di sfidare un eroico Novak Djokovic, uscito vittorioso dal quarto di finale più lungo della storia di Wimbledon a 39 anni. Ora è il turno di Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, per una giornata che potrebbe diventare storica per il tennis italiano. Entrambi giocheranno sul campo più prestigioso del Championship. Aprirà il programma la tennista numero 17 del mondo, contro Marta Kostyuk. A seguire, sarà la volta del tennista romano, che se la vedrà con la wild card Arthur Fery, britannico con cittadinanza francese. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jannik Sinner, ULTIM'ORA la confessione SHOCK e i 6 azzurri in campo oggi, chi rischia di più

Notizie e thread social correlati

Wimbledon 2026, gli italiani in campo oggi: tocca a Cobolli, Berrettini e Paolini | Programma, orari e dove vederli in tvOggi sei tennisti italiani scendono in campo a Wimbledon 2026, tra cui Cobolli, Berrettini e Paolini.

Dopo Sinner, anche Cobolli e Paolini a caccia dei quarti di Wimbledon. Chi sono gli avversari, quando giocano e dove vederli in tv e streamingCobolli affronterà un avversario non ancora annunciato, mentre Paolini giocherà contro un tennista che si è qualificato nella stessa giornata.

Temi più discussi: Jannik Sinner a Wimbledon 2026: risultato e cronaca della vittoria su Miomir Kecmanovic | Tennis ATP oggi; Wimbledon 2026: oggi in campo Berrettini, Cobolli e Paolini; Sinner, esordio da brividi a Wimbledon: cade due volte e si tocca l'anca. Il pubblico trema; Wimbledon, Sinner batte Mochizuki: ai quarti c'è Struff.

4° vittoria di fila per Sinner senza perdere set. Bene al servizio e nelle fasi decisive, meno bene da fondo campo. La speranza è che possa ancora ritrovare i suoi colpi ma se non dovesse accadere, ci tocca sperare di vincere Wimbledon con un colpo solo e q x.com

Wimbledon, Sinner-Djokovic: quando e dove vedere la semifinaleJannik Sinner sfiderà Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon. Il numero uno al mondo, che ha battuto in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5 7-6 6-3, scenderà in campo vener ... tg24.sky.it

Wimbledon 2026, Sinner a caccia della semifinale. Djokovic aspetta Auger-Aliassime, Zverev riprende con LeheckaScatta l'ora dei quarti di finale a Wimbledon e tocca al primo dei tre giocatori italiani rimasti ancora in corsa. In attesa, infatti, delle sfide di ... oasport.it