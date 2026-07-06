Wimbledon 2026 Cobolli e Paolini oggi in campo | orario e dove vederli

Oggi, a Wimbledon 2026, Flavio Cobolli affronta l’australiano Alex de Minaur negli ottavi di finale, mentre Jasmine Paolini sfida la filippina Alex Eala. La partita di Cobolli si svolge nel primo pomeriggio, mentre quella di Paolini è prevista più tardi. Entrambi i match sono visibili in diretta streaming e in TV. Cobolli ha 24 anni ed è di Roma, mentre Paolini ha 30 anni ed è originaria della Toscana.

Flavio Cobolli e Jasmine Paolini in campo oggi, lunedì 6 luglio, per gli ottavi di finale di Wimbledon 2026. Il 24enne romano gioca contro l’australiano Alex de Minaur mentre la 30enne toscana sfida la filippina Alex Eala, che al turno precedente ha eliminato la campionessa uscente Iga Swiatek. Sotto i riflettori anche Andrea Vavassori e Simone Bolelli, impegnati oggi (non prima delle ore 14.40) agli ottavi contro la coppia formata dal croato Nikola Mektic e lo statunitense Austin Krajicek. The second week of Wimbledon is here? pic.twitter.comdZnN45rCRQ — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2026 Cobolli-de Minaur, i precedenti. Cobolli e de Minaur si sono incontrati due volte in passato, nel 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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