whistleblowing qualcosa sembra muoversi nei tribunali italiani

Il 23 giugno si è celebrata la Giornata mondiale del whistleblower, con una cerimonia a Roma. Durante l’evento, è stata annunciata la creazione della Casa del Whistleblower, un progetto che mira a offrire supporto e tutela a chi segnala illeciti. Pochi giorni dopo, alcuni tribunali italiani hanno iniziato a trattare casi legati a denunce di whistleblowing, segnando un possibile passo avanti nel panorama legale nazionale.

di Domenico Tambasco* Poche settimane fa, il 23 giugno, si è celebrata la Giornata mondiale del whistleblower. In quell’occasione, a Roma, è stata presentata un’iniziativa dal forte valore simbolico e pratico: la Casa del Whistleblower. Offrire un sostegno concreto a chi, per senso civico, decide di denunciare gli illeciti conosciuti sul luogo di lavoro significa riconoscere, finalmente, dignità e cittadinanza a figure troppo spesso percepite come “apolidi” della società, etichettate nel linguaggio comune come delatori, spioni o addirittura traditori. L’occasione consente anche di tracciare un bilancio sul percorso che ha portato il nostro... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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