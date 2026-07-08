Welfare aziendale la pubblica amministrazione spende il 90% in meno rispetto al privato

La pubblica amministrazione spende in welfare il 90% in meno del privato. Tra i nodi la sanità integrativa, lo smart working e il supporto psicologico. Nello specifico, la quota destinata al welfare dalla pubblica amministrazione è pari a circa lo 0,11%. Percentuale che, nel privato, arriva all’1–2%: un gap strutturale di oltre 10 volte. È quanto emerge dalla ricerca che Bigda - società di consulenza che offre servizi avanzati di analisi dei dati, analytics e ricerche di mercato attraverso tecnologie di big data e intelligenza artificiale - ha eseguito per Flp, il sindacato dei lavoratori pubblici e delle pubbliche funzioni, per misurare lo stato del welfare all’interno della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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