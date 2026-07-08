Welfare aziendale la pubblica amministrazione spende il 90% in meno rispetto al privato
La pubblica amministrazione investe nel welfare aziendale circa il 90% in meno rispetto al settore privato. Tra le aree più colpite ci sono la sanità integrativa, lo smart working e il supporto psicologico. I dati mostrano una differenza significativa nelle risorse dedicate a queste iniziative, evidenziando una forte disparità tra i due settori.
La pubblica amministrazione spende in welfare il 90% in meno del privato. Tra i nodi la sanità integrativa, lo smart working e il supporto psicologico. Nello specifico, la quota destinata al welfare dalla pubblica amministrazione è pari a circa lo 0,11%. Percentuale che, nel privato, arriva all’1–2%: un gap strutturale di oltre 10 volte. È quanto emerge dalla ricerca che Bigda - società di consulenza che offre servizi avanzati di analisi dei dati, analytics e ricerche di mercato attraverso tecnologie di big data e intelligenza artificiale - ha eseguito per Flp, il sindacato dei lavoratori pubblici e delle pubbliche funzioni, per misurare lo stato del welfare all’interno della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Notizie e thread social correlati
Welfare Index PMI 2026, il welfare aziendale diventa leva strategica per la crescita delle impreseIl Welfare Index PMI 2026 evidenzia come il welfare aziendale nelle piccole e medie imprese italiane sia diventato un elemento chiave per la crescita.
Auto blu, la pubblica amministrazione dà il cattivo esempio: meno vetture elettriche, più emissioni e norme violateLa pubblica amministrazione sembra dare un esempio poco positivo sul fronte della mobilità sostenibile, con un minor numero di veicoli elettrici...
Temi più discussi: A VILLA LUBIN IL PRIMO FORUM NAZIONALE SUL WELFARE AZIENDALE; Welfare: PA spende 90% in meno del privato; Welfare aziendale, il 76% delle pmi ha superato il livello medio; Ecco il welfare che genera valore.
Pa: analisi Flp, spesa in welfare 90% in meno del privato (#AGI) - Roma, 7 lug. - La pubblica amministrazione destina al welfare una quota molto piccola della spesa complessiva per gli stipendi dei dipendenti, pari a circa lo 0,11%. Una percentuale che, nel pr facebook
Welfare: PA spende 90% in meno del privato(Teleborsa) - La pubblica amministrazione destina al welfare una quota molto piccola della spesa complessiva per gli stipendi dei dipendenti, pari a circa lo 0,11%. Una percentuale che, nel privato, a ... finanza.repubblica.it
Dipendenti pubblici, welfare al minimo: lo Stato investe il 90% in meno rispetto alle aziende privateLa pubblica amministrazione italiana investe nel benessere dei dipendenti molto meno rispetto al settore privato, destinando solo lo 0,11% del monte salari al welfare, contro l'1-2% delle aziende priv ... italiaoggi.it