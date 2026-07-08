Il FIA World Endurance Championship riparte da San Paolo, quarta tappa del calendario. La Ferrari si prepara alla gara con l’obiettivo di evitare errori e sfruttare ogni occasione. La squadra cerca il primo successo stagionale, dopo il podio ottenuto a Imola all’inizio dell’anno con la 499P. La competizione coinvolge otto eventi complessivi, e questa rappresenta una delle tappe decisive per la stagione.

Riparte da San Paolo il FIA World Endurance Championship, quarta prova delle otto presenti in calendario. Il marchio di Maranello insegue il primo successo stagionale dopo il podio di Imola ad inizio anno con la 499P n. 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Interlagos non ha mai sorriso alle auto italiane, il tracciato che accoglie regolarmente il Mondiale di F1 è stato riasfaltato recentemente. Si tratta del tracciato più breve dell’intera stagione, rientrato nei piani di ACO nel 2024 dopo una breve assenza. Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti, ha affermato in una nota ufficiale: “Arriviamo in Brasile per il quarto round del campionato dopo la 24 Ore di Le Mans che, contrariamente alle edizioni precedenti, non ci ha riservato le medesime soddisfazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - WEC, Ferrari si prepara alla sfida di San Paolo: “Non possiamo permetterci errori e dovremo massimizzare ogni opportunità”

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New 2026 Ferrari 499P LMH Livery Presentation, Museo Enzo Ferrari (MO), Italy - February 25, 2026

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