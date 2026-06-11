LIVE Italia-Francia 2-3 Nations League volley 2026 in DIRETTA | esordio amaro per i campioni del mondo

L’Italia ha perso 2-3 contro la Francia nell’esordio della Nations League di volley 2026. La partita si è conclusa con tre set per la Francia e due per l’Italia. La sfida si è giocata in diretta e ha visto gli azzurri uscire sconfitti dalla prima gara stagionale. La squadra italiana dovrà affrontare un impegno rapido, con la prossima partita programmata per il giorno successivo alle 22.

CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE 0.47 Inizia con una sconfitta la VNL dell’Italia. Gli azzurri non avranno molto tempo per riposare: domani alle 22.00 è in programma la sfida tra Italia e Germania, secondo incontro di questa settimana per i ragazzi di Fefè De Giorgi 0.45 L’Italia è stata a lungo trascinata da Kamil Rychlicki che chiude il match con 30 punti. L’opposto italiano è calato alla distanza dopo due set da capogiro 0.43 Partita di altissimo livello nonostante le tante novità sia per l’Italia che per la Francia. In entrambe le formazioni a rubare l’occhio è stato un centrale ai primi passi in nazionale: tra gli azzurri si è messo in mostra Pardo Mati, mentre tra i transalpini Daniel Iyegbekedo è stato tra i migliori nonostante la giovanissima età 14-16 Diagonale vincente di Henno da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Francia | Volleyball Nations League Maschile Week 1 | 10 Giugno 2026 LIVE SCORE |

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