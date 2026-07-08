Vnl i modenesi sotto rete Fiori d’arancio per Bento
Dopo due settimane di pausa, riprende il campionato di volley maschile di Serie A2 per la squadra modenese. Prima della ripresa, è stato annunciato il matrimonio di un giocatore della squadra. La formazione tornerà in campo con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica. La partita successiva vedrà i modenesi affrontare la squadra avversaria in trasferta. La squadra si prepara con la concentrazione ai prossimi incontri del campionato.
Dopo due settimane di sosta ricomincia il cammino dei modenesi in Vnl, ma prima c’è stato il tempo per una gradita sorpresa: si tratta del matrimonio dello schiacciatore gialloblù Arthur Bento: il brasiliano é infatti convolato a nozze con la sua Eduarda a Betim, in Brasile, sede prediletta del volley verdeoro che spesso nella città vicina a Belo Horizonte ha visto disputarsi finali di Mondiali per Club e tappe di Vnl appunto. “A Arthur ed Eduarda vanno le più sincere congratulazioni e gli auguri da parte di tutta la società gialloblù” la nota di Modena Volley. Vnl dicevamo: le prime a cominciare saranno le ragazze di Julio Velasco e Massimo Barbolini, che affronteranno l’ultima pool a Hong Kong. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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