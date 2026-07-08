Vnl i modenesi sotto rete Fiori d’arancio per Bento

Da ilrestodelcarlino.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo due settimane di pausa, riprende il campionato di volley maschile di Serie A2 per la squadra modenese. Prima della ripresa, è stato annunciato il matrimonio di un giocatore della squadra. La formazione tornerà in campo con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica. La partita successiva vedrà i modenesi affrontare la squadra avversaria in trasferta. La squadra si prepara con la concentrazione ai prossimi incontri del campionato.

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Dopo due settimane di sosta ricomincia il cammino dei modenesi in Vnl, ma prima c’è stato il tempo per una gradita sorpresa: si tratta del matrimonio dello schiacciatore gialloblù Arthur Bento: il brasiliano é infatti convolato a nozze con la sua Eduarda a Betim, in Brasile, sede prediletta del volley verdeoro che spesso nella città vicina a Belo Horizonte ha visto disputarsi finali di Mondiali per Club e tappe di Vnl appunto. “A Arthur ed Eduarda vanno le più sincere congratulazioni e gli auguri da parte di tutta la società gialloblù” la nota di Modena Volley. Vnl dicevamo: le prime a cominciare saranno le ragazze di Julio Velasco e Massimo Barbolini, che affronteranno l’ultima pool a Hong Kong. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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