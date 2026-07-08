Dopo il tour del 2026, il musicista passa il tempo tra incontri con i fan, firmando autografi e scattando foto. Si dedica anche a lunghe passeggiate all'aperto, spesso in compagnia di amici, godendosi momenti di relax lontano dal palco. La sua routine quotidiana include conversazioni informali al bar e momenti di contatto con la natura, lontano dalle luci della ribalta.

Il rocker si rilassa dopo il tour 2026: chiacchiere con gli amici al bar, autografi e foto con i fan e camminate a contatto con la natura . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vita da Vasco: la quotidianità tra fan e passeggiate

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