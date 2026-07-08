La Virtus ha aperto le vendite delle tessere e ha annunciato l’adozione del sistema di franchigie. Sono state messe in vendita le nuove tessere, mentre il mercato procede con l’arrivo di Kevin Kokila, che arriverà da Dubai. Per completare l’organico mancano ancora tre giocatori, due guardie e un’ala, che non sono stati ancora annunciati. La squadra lavora per definire le ultime operazioni di mercato.

Il mercato (bianconero) procede. In attesa dell’ufficializzazione di Kevin Kokila (via Dubai), la Virtus sa che, per completare l’organico, mancato tre elementi, due guardie e un’ala. Arriveranno dall’estero: Paolo Ronci conta di chiudere la squadra in tempi brevi, per poi consentire ad Alex Mumbrù di lavorare nel migliore dei modi. Ma in attesa del mercato, le strategie bianconere viaggiano su binari paralleli. Da un lato la campagna abbonamenti, che apre oggi, dall’altra la missione di Paolo Ronci, a Barcellona per definire l’Eurolega che sarà. Dalla prossima stagione l’obiettivo è portare le squadre a quota 24. Che comporterà una stagione massacrante per Olimpia e Virtus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus, tra Eurolega e abbonamenti. Via alle franchigie e oggi le tessere

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