Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di stalking nei confronti della compagna. Secondo le indagini, avrebbe utilizzato violenze e minacce nei confronti della donna. L’arresto è stato eseguito dopo le segnalazioni e le evidenze raccolte dagli agenti. La donna ha sporto denuncia, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha comunicato che l’uomo si trova ora in custodia, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

Tarantini Time Quotidiano Un 46enne tarantino è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché gravemente indiziato del reato di stalking nei confronti della compagna. L’intervento è scattato nel quartiere Tamburi, dove gli agenti delle Volanti hanno trovato una donna in evidente stato di shock e con segni riconducibili a una recente aggressione. La vittima presentava una ferita da arma da taglio al braccio, già medicata con punti di sutura, e indossava ancora abiti macchiati di sangue. Dagli accertamenti svolti nell’immediatezza è emerso che la donna sarebbe stata vittima di ripetuti episodi di violenza nel corso della relazione. L’ultimo, secondo la ricostruzione degli investigatori, si sarebbe verificato dopo un incontro organizzato dal compagno con il pretesto di un chiarimento. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Violenze e minacce alla compagna, 46enne arrestato dalla Polizia

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Maltratta compagna davanti a figlia minore, arrestato

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