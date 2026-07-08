Durante tre giorni, Borgo Ferrovia ha ospitato la seconda edizione di “Vino al Borgo”, attirando visitatori con luci, musica, brindisi e fotografie. Tuttavia, l’associazione ‘Nui ra Ferrovia’ ha espresso critiche riguardo all’evento, senza specificare i motivi. La manifestazione ha portato al quartiere una presenza significativa di pubblico e un’atmosfera vivace, che ha coinvolto residenti e visitatori.

Tempo di lettura: 3 minuti Per tre giorni Borgo Ferrovia si è ritrovato al centro della città. Visitatori, luci, musica, brindisi, foto e sorrisi. La seconda edizione di “Vino al Borgo” ha regalato al quartiere, è giusto e doveroso rimarcarlo, una vitalità insolita. Poi, però, è arrivato il lunedì. Le luci si sono spente, i calici sono stati riposti, i brindisi archiviati e Borgo Ferrovia è tornato a essere il quartiere di sempre. Con i suoi problemi, quelli veri, quelli che ogni giorno segnano i residenti. Quelli vissuti sulla propria pelle dall’anima del quartiere, in buona parte ignorata, a partire da chi, alle ultime recentissime elezioni, è risultato il più votato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Vino al borgo”, critiche dell’associazione ‘Nui ra Ferrovia’

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