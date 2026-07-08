Vigor Matelica più forte Ecco il talentuoso Guidolin

Notizia in breve

La Vigor Matelica ha ingaggiato Cristiano Guidolin, ala-pivot nato nel 2006, proveniente dal Montebelluna in Serie B Interregionale. Guidolin si è formato nel settore giovanile di Treviso e ha partecipato agli Europei Under 16 nel 2022, con una media di 3,1 punti e 2,4 rimbalzi a partita.