Vigor Matelica più forte Ecco il talentuoso Guidolin
La Vigor Matelica ha ingaggiato Cristiano Guidolin, ala-pivot nato nel 2006, proveniente dal Montebelluna in Serie B Interregionale. Guidolin si è formato nel settore giovanile di Treviso e ha partecipato agli Europei Under 16 nel 2022, con una media di 3,1 punti e 2,4 rimbalzi a partita.
La Vigor Matelica si è assicurata Cristiano Guidolin, ala-pivot del 2006 proveniente dal Montebelluna (Serie B Interregionale, girone A). Il neo vigorino cresce nel vivaio di Treviso arrivando anche vestire la maglia della Nazionale Under 16, con la quale disputa gli Europei nel 2022 (3,1 punti e 2,4 rimbalzi). Il salto nel mondo dei senior arriva per la prima volta due anni fa vestendo la maglia di Montebelluna, con la quale ha disputato gli ultimi due tornei di B Interregionale in parallelo all’impegno in Under 19 Eccellenza: nel 20242025 ha messo a referto 8,7 punti a partita, diventati 8,4 in quella scorsa, con entrambe le stagioni concluse con la salvezza passando per i playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Halley Matelica-SiConTe Attila Basket 67-68 | Highlights e Interviste (Serie B Interregionale)
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