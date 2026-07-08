Stallo in Vigilanza Rai Muro delle opposizioni | Da noi nessun nome

Il centrosinistra ha deciso di non proporre nomi per i nuovi membri della Commissione di Vigilanza Rai, anche se i presidenti di Camera e Senato avevano richiesto una candidatura. La decisione è stata presa durante la riunione dei capigruppo delle opposizioni alla Camera e non prevede cambiamenti a meno di sviluppi imprevisti. La questione rimane aperta, senza indicazioni ufficiali da parte delle opposizioni.

Salvo colpi di scena maturati nella riunione dei capigruppo delle opposizioni, svoltasi ieri alla Camera, il centrosinistra è orientato a non indicare i nuovi componenti della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, nonostante la richiesta dei presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Sarà, dunque la maggioranza parlamentare a indicare i nuovi componenti. L’orientamento condiviso da Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Azione appare ormai consolidato: nessun nuovo nome, neppure dopo la lettera con cui Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana hanno fissato per oggi il termine per ricostituire l’organismo bicamerale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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