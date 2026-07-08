Questo pomeriggio, il presidente della Provincia ha effettuato un sopralluogo sulla strada 374 dir che porta a Montevergine. La zona, interessata da una frana nei mesi scorsi, si presenta oggi come area-cantiere. La strada sarà riaperta dopo l’estate, secondo quanto comunicato. Sul luogo sono stati verificati i lavori in corso e le condizioni della carreggiata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Montevergine Questo pomeriggio il presidente della Provincia, Fausto Picone, ha effettuato un sopralluogo lungo la strada 374 dir che sale a Montevergine, nella zona interessata nei mesi scorsi dalla frana e oggi area-cantiere. Ad accompagnare il presidente, il consigliere provinciale Marino Sarno, i sindaci Vittorio D’Alessio (Mercogliano) e Luigi Marciano (Ospedaletto d’Alpinolo), oltre ai tecnici della Provincia e ai referenti dell’impresa che sta eseguendo l’intervento di ripristino dell’arteria. Le dichiarazioni del Presidente: “Abbiamo riscontrato con i nostri occhi, e con la partecipazione delle imprese, direttore dei lavori, struttura tecnica della Provincia, lo stato dell’arte dei lavori ad oggi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ FOTO Montevergine, il sopralluogo: apertura dopo l’estate

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