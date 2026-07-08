Entro il mese di agosto sarà installata una nuova rotatoria in viale Europa. Contestualmente, verrà predisposto un impianto provvisorio nel centro della carreggiata, delimitato da jersey. La modifica riguarda anche la circolazione e il traffico nella zona, con lavori in corso per la realizzazione delle nuove infrastrutture. La rotatoria sarà posizionata al centro della carreggiata, con l’obiettivo di migliorare la viabilità locale.

Lucca, 8 luglio 2026 – Nuova rotatoria di viale Europa, entro un mese verrà predisposto l’impianto provvisorio nel centro della carreggiata e delimitato dai jersey. “Stiamo procedendo secondo il cronoprogramma – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani – nonostante il gran caldo stia condizionando lo svolgimento degli stessi e vi sia una ordinanza per evitare che gli operai siano sotto il sole nelle ore di maggiore calura. L’azienda sta provando ad ovviare anticipando i turni della mattina, ma la problematica esiste. In ogni caso, contiamo di predisporre l’impianto provvisorio con i jersey entro un mese circa. Come si ricorderà i lavori hanno preso il via nell’ aprile scorso con l’obiettivo dichiarato di chiudere il cantiere prima della prossima edizione di Lucca Comics and Games. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viale Europa cambia volto, jersey e nuova rotatoria entro il mese di agosto

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