Durante un viaggio in auto, il cane percepisce l’ambiente attraverso i sensi. La vista permette di osservare i paesaggi e i movimenti esterni, mentre l’olfatto cattura gli odori di nuove zone e sostanze presenti nell’aria. L’udito percepisce suoni di motore, sirene o altri veicoli, e il tatto si manifesta attraverso le vibrazioni del veicolo e il contatto con i materiali interni. Questi aspetti influenzano il suo stato di calma o stress durante il tragitto.

Una guida realizzata da Tavo Pets insieme alla veterinaria esperta in comportamento animale Zita Talamonti propone un approccio curioso: osservare il viaggio in macchina attraverso i cinque sensi del cane. L'udito: il rumore può diventare un problema L'udito del cane è molto più sviluppato del nostro e arriva a percepire frequenze fino a circa 65 mila hertz, contro i 20mila dell'uomo. Per questo il rombo del motore, le sirene, i clacson o persino il vento che entra dai finestrini completamente aperti possono risultare particolarmente fastidiosi. Meglio mantenere la radio a volume contenuto, evitare gli spifferi continui e, se il cane è già abituato alla musica, scegliere brani rilassanti e regolari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Viaggiare in auto con il cane senza stress: i cinque sensi da tenere in considerazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vai viajar de carro com seu pet 5 dicas essenciais!

Notizie e thread social correlati

Alternativa di spessore per il dopo Dumfries: perché Guela Doué è un profilo da tenere in forte considerazioneDoué, esterno dello Strasburgo, si presenta come una valida alternativa dopo Dumfries.

Perchè Gonzalo Garcia alla Juve è una pista da tenere in fortissima considerazione: i dettagli e i possibili scenariIl nome di Gonzalo Garcia viene considerato una possibilità concreta per la Juventus in vista della prossima stagione.

Temi più discussi: Cani in auto: non fare questi errori. Ecco tutto quello che bisogna sapere per viaggiare sicuri; Vacanze in auto, a Padova oltre 50 mila mezzi pronti a partire: uno su tre non è in regola; Quali auto fanno più chilometri in autostrada? La classifica dell’autonomia reale; Traffico weekend 3, 4 e 5 luglio: come viaggiare informati ed evitare le code.

Controllo di routine per questo gioiello d'epoca! Rimanere al passo con la sicurezza non ha età, e questa ALFA ROMEO d'epoca lo sa bene. #revisione auto d'epoca? Da #brpneumatici è di casa! Affidati all'esperienza per far viaggiare la tua passione in tutt x.com

Le nuove fragranze per auto per viaggiare con stileL’automobile resta il mezzo più comodo per spostarsi. Anche in estate. Per renderla ancora più confortevole, arrivano le car fragrance di design, ispirate alle essenze di nicchia ... msn.com

Caldo torrido, i consigli per viaggiare in estate con la propria autoEcco alcuni consigli per viaggiare in tranquillità in auto anche in un periodo di caldo torrido e con temperature alle stelle: bastano pochi accorgimenti per muoversi in tranquillità ... virgilio.it