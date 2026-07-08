Sabato si è svolta l’inaugurazione del nuovo centro storico di Arese con un taglio del nastro e vari eventi diffusi. Dopo i lavori di riqualificazione e l’attivazione della zona a traffico limitato, il Comune ha aperto ufficialmente le nuove aree cittadine. La cerimonia ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, mentre le strade sono state animate da iniziative e momenti di festa.

Eventi diffusi e taglio del nastro ufficiale, sabato, per il nuovo centro storico di Arese. Dopo l’intervento di riqualificazione e l’introduzione della Ztl, il Comune di prepara ad inaugurare il centro cittadino. "La strada centrale di Arese è pronta per essere restituita ai suoi abitanti, il programma per l’inaugurazione ‘ Risvegli urbani ’ nasce come invito a fermarsi, a lasciarsi sorprendere e coinvolgere dalle emozioni, almeno una sera. È un’occasione per vivere il centro urbano rinnovato e per renderlo vivo con la nostra presenza, tutti insieme. Perché sarà il nostro esserci, giorno dopo giorno, a fare davvero la differenza", dichiarano il sindaco Luca Nuvoli e l’assessora agli Eventi Denise Scupola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via il velo al nuovo centro storico

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