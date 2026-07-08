Il celebre game show dei pacchi si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione televisiva. Il fortunato programma Rai guidato da Stefano De Martino andrà incontro a cambiamenti radicali che modificheranno profondamente la fisionomia dello studio e il cast di supporto a cui i telespettatori si erano ormai affezionati. La novità principale risiede nel definitivo trasloco della produzione a Milano, una scelta logistica che comporterà l’addio allo storico Teatro delle Vittorie di Roma. Se da un lato questa decisione risulta particolarmente gradita al conduttore campano, il quale potrà così stabilirsi nella stessa città in cui vive il figlio Santiago, dall’altro impone una serie di rinunce dolorose che stanno già facendo discutere gli appassionati del programma sui canali social. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Via da Affari tuoi”. Stefano De Martino, è proprio lui a comunicarlo: cosa succede

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Affari Tuoi, Herbert nel mirino dopo la puntata di ieri: cosa succede ora

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