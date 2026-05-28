Alle prime luci del 25 maggio 2026, la polizia ha chiamato Stefano De Martino per intervenire durante la registrazione di Affari Tuoi. La richiesta è arrivata a causa di un’emergenza familiare legata alla presenza di una persona in difficoltà all’interno dello studio televisivo. De Martino, presente come conduttore, ha interrotto le registrazioni e si è occupato di gestire la situazione fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

L’alba del 25 maggio 2026 ha portato con sé un’emergenza che ha trasformato una normale giornata lavorativa in un momento di profonda crisi familiare. Mentre Milano si svegliava, nel cuore del quartiere Brera si consumava un dramma che avrebbe visto Stefano De Martino protagonista di un gesto che va oltre i ruoli di ex marito e padre separato. Alle 7:10 del mattino, le sirene dei soccorsi hanno squarciato la quiete del quartiere milanese. I vicini di casa di Belen Rodriguez avevano allertato il 112 dopo aver udito grida d’aiuto e rumori preoccupanti provenire dall’appartamento della showgirl argentina. Quello che sembrava un normale intervento di soccorso si è rivelato essere una situazione delicata, che ha richiesto l’intervento coordinato di Vigili del Fuoco, Polizia e personale sanitario. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Stefano De Martino ferma Affari Tuoi per Belen: perché la polizia ha chiamato proprio lui

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Stefano De Martino ferma Affari Tuoi per Belen Rodriguez

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