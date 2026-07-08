Vespa ottant’anni di storia nel museo Sant’Agata

Da gbt-magazine.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Vespa compie ottant’anni e celebra questo traguardo con una mostra nel museo Sant’Agata. La collezione Merolla include modelli storici e design che testimoniano la lunga storia del brand. Il brevetto, depositato il 23 aprile 1946 da un ingegnere aeronautico, ha portato alla creazione di un veicolo che è diventato un simbolo del Made in Italy. La mostra si concentra su aspetti di design, emozioni e ospitalità legati alla storia della Vespa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un viaggio tra design, emozioni e ospitalità nella collezione Merolla.. Vespa compie ottant’anni e conserva intatta la sua magia. Il brevetto, depositato il 23 aprile 1946 dall’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio, ha dato vita a un simbolo assoluto del Made in Italy. Da quel giorno la due ruote di casa Piaggio ha iniziato a “volare” sulle strade del mondo, attraversando epoche, mode, generazioni. Cambiano le tecnologie, cambiano gli stili di vita. Vespa resta. È libertà, avventura, prime emozioni, città affollate e strade solitarie, un modo unico di guardare il mondo dal sellino. Un museo speciale in Campania. In Campania esiste un luogo perfetto per celebrare questo anniversario: il sorprendente museo dedicato alla Vespa all’interno dell’Hotel Sant’Agata, nel borgo collinare di Sant’Agata sui due Golfi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

vespa ottant8217anni di storia nel museo sant8217agata
© Gbt-magazine.com - Vespa, ottant’anni di storia nel museo Sant’Agata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

80 anni di VESPA Ah, se ci fosse mio NONNO...

Video 80 anni di VESPA? Ah, se ci fosse mio NONNO...

Notizie e thread social correlati

Giriamo in Vespa da ottant’anniIl 23 aprile del 1946 fu depositato il brevetto di uno scooter che nel tempo è diventato uno dei mezzi di trasporto più diffusi.

Ottant’anni di Vespa, al raduno romano manca paradossalmente un po’ di caloreDurante un raduno a Roma dedicato agli ottant’anni della Vespa, si è notato una partecipazione meno calorosa del previsto.

sant agata vespa ottant anni diVespa, ottant’anni e non sentirli. In 25.000 sfilano a Roma per celebrare l’icona italianaIl raduno più grande mai organizzato, tre giorni di festa nella capitale con amatori provenienti da 67 paesi del mondo ... rainews.it

sant agata vespa ottant anni diVespa, ottant'anni di libertà: i modelli che hanno costruito un mitoLa storia dello scooter più famoso del mondo diventato un vero fenomeno di costume ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web