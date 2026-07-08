Vespa ottant’anni di storia nel museo Sant’Agata

Vespa compie ottant’anni e celebra questo traguardo con una mostra nel museo Sant’Agata. La collezione Merolla include modelli storici e design che testimoniano la lunga storia del brand. Il brevetto, depositato il 23 aprile 1946 da un ingegnere aeronautico, ha portato alla creazione di un veicolo che è diventato un simbolo del Made in Italy. La mostra si concentra su aspetti di design, emozioni e ospitalità legati alla storia della Vespa.

Un viaggio tra design, emozioni e ospitalità nella collezione Merolla.. Vespa compie ottant’anni e conserva intatta la sua magia. Il brevetto, depositato il 23 aprile 1946 dall’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio, ha dato vita a un simbolo assoluto del Made in Italy. Da quel giorno la due ruote di casa Piaggio ha iniziato a “volare” sulle strade del mondo, attraversando epoche, mode, generazioni. Cambiano le tecnologie, cambiano gli stili di vita. Vespa resta. È libertà, avventura, prime emozioni, città affollate e strade solitarie, un modo unico di guardare il mondo dal sellino. Un museo speciale in Campania. In Campania esiste un luogo perfetto per celebrare questo anniversario: il sorprendente museo dedicato alla Vespa all’interno dell’Hotel Sant’Agata, nel borgo collinare di Sant’Agata sui due Golfi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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