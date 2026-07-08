Al termine del vertice Nato ad Ankara, la premier italiana ha dichiarato che il paese si distingue come fornitore di sicurezza e alleato affidabile. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato il ruolo del’Italia nel contesto internazionale, evidenziando il contributo alle operazioni e alle missioni dell’Alleanza. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle decisioni prese o sui temi trattati durante l’incontro.

Finito il vertice ad Ankara, Meloni parla in conferenza stampa. Riconosce i meriti dell'Italia in quanto fornitore di sicurezza e alleato credibile per la Nato e ribadisce la linea coerente rispetto al conflitto in Iran Al termine delvertice della Nato, il premierGiorgia Melonirisponde alle domande dei giornalisti e affronta alcuni argomenti caldi. Rivendicando dapprima le capacità della Nato di rispondere allesfide contemporanee, il premier esalta il ruolo dell’Italia e aggiunge: “Ha portato al vertice la sua idea di sicurezza“. Precisa infatti che, con ciò che mette a disposizione, l’Italia si presenta come “un fornitore di sicurezza e un alleato credibile“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Vertice Nato, Meloni: ‘L’Italia è un fornitore di sicurezza e un alleato credibile’

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