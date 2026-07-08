Al secondo giorno del vertice Nato ad Ankara, si svolge una riunione del Consiglio Nord Atlantico tra capi di Stato e di governo. Al centro dei colloqui ci sono discussioni sulla Groenlandia. La discussione sulla spesa per la difesa era prevista come tema principale, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali sui risultati.

Oggi il secondo giorno del vertice Nato ad Ankara, in Turchia. Riunione del Consiglio Nord Atlantico a livello di capi di Stato e di governo. Il vertice avrebbe dovuto concentrarsi sulla spesa per la difesa. Gli attacchi di Trump contro l’Iran hanno cambiato le carte in tavola. Il presidente Donald Trump ha dato una svolta significativa lanciando dal summit una serie di attacchi contro l’Iran e revocando la licenza che consentiva a Teheran di vendere il proprio petrolio sul mercato mondiale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Vertice Nato, al via il secondo giorno del summit. Stubb: “Colloqui in corso su Groenlandia”

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Trump heads to Turkey for NATO summit as tensions simmer in Europe

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