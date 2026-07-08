Vertice a New York sull' Amerigo Vespucci sulla protezione delle opere d' arte nelle operazioni di pace Il ruolo dei carabinieri

Notizia in breve

La nave scuola della Marina Militare «Amerigo Vespucci» è ormeggiata all’Hudson River Park di New York, nel corso di un evento legato al UNCOPS V 2026. L’incontro si è concentrato sulla tutela delle opere d’arte durante le missioni di pace e sul ruolo dei carabinieri in questa attività. La discussione ha coinvolto rappresentanti internazionali e forze dell’ordine, affrontando le sfide legate alla sicurezza del patrimonio culturale.