Vertice a New York sull' Amerigo Vespucci sulla protezione delle opere d' arte nelle operazioni di pace Il ruolo dei carabinieri
La nave scuola della Marina Militare «Amerigo Vespucci» è ormeggiata all’Hudson River Park di New York, nel corso di un evento legato al UNCOPS V 2026. L’incontro si è concentrato sulla tutela delle opere d’arte durante le missioni di pace e sul ruolo dei carabinieri in questa attività. La discussione ha coinvolto rappresentanti internazionali e forze dell’ordine, affrontando le sfide legate alla sicurezza del patrimonio culturale.
Una cornice d'eccezione, la Nave Scuola della Marina Militare «Amerigo Vespucci», all'ormeggio all’Hudson River Park – Pier 86 di New York, per l’evento collaterale del United Nations Chiefs of Police Summit – UNCOPS V 2026 dedicato al tema «Cultural Heritage Protection in Peace Operations: Security Challenges and Criminal Threats». L’iniziativa, promossa dall’Arma dei carabinieri, con la presenza del comandante generale Salvatore Luongo, insieme fra gli altri al insieme con il capo di Stato maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto e l'ambasciatore Giorgio Marrapodi, rappresentante permanente... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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