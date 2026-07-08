Vertenza Club House in stallo Sindacati spaccati sull’accordo
L'incontro sulla vertenza di Club House Italia si è concluso senza accordo. La riunione, tenutasi lunedì in Provincia, ha visto i sindacati divisi sulla questione. Nessuna intesa è stata raggiunta tra le parti coinvolte, e la situazione rimane in stallo. La discussione si è concentrata sulle problematiche legate alla produzione e ai diritti dei lavoratori. Nessuna comunicazione è stata ancora ufficializzata sulle prossime mosse.
Si è concluso con un nulla di fatto l’incontro ospitato lunedì in Provincia sulla vertenza Club House Italia, l’azienda forlivese che produce arredi di lusso. Al tavolo erano presenti la Regione, l’Agenzia regionale per il lavoro, il presidente della Provincia Enzo Lattuca e l’assessore comunale alle Politiche del lavoro Kevin Bravi. L’accordo proposto pochi giorni fa da Uil e Ugl – assenti all’incontro in provincia – puntava a sostituire i ventidue licenziamenti con uscite volontarie incentivate, subordinate al raggiungimento delle adesioni necessarie. "Dopo l’ipotesi di accordo presentata senza il coinvolgimento di tutte le rappresentanze... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Si è svolto oggi presso il Palazzo della Provincia l’incontro convocato per cercare una soluzione condivisa alla vertenza Club House Italia, dopo che nei giorni scorsi era stata presentata un’ipotesi di accordo senza il coinvolgimento di tutte le rappresentanze s facebook