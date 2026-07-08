Vertenza Club House in stallo Sindacati spaccati sull’accordo

Notizia in breve

L'incontro sulla vertenza di Club House Italia si è concluso senza accordo. La riunione, tenutasi lunedì in Provincia, ha visto i sindacati divisi sulla questione. Nessuna intesa è stata raggiunta tra le parti coinvolte, e la situazione rimane in stallo. La discussione si è concentrata sulle problematiche legate alla produzione e ai diritti dei lavoratori. Nessuna comunicazione è stata ancora ufficializzata sulle prossime mosse.