MASSA MARITTIMA Prosegue il percorso di avvicinamento alla lirica promosso dal Comune in vista di Lirica in Piazza 2026. Dopo il successo della prima serata dedicata alla guida all’ascolto de La Traviata, il calendario entra nel vivo con un appuntamento speciale: oggi alle 21.15, nel cortile della biblioteca comunale, andrà in scena l’anteprima di " La Traviata " di Accademia Mutamenti, uno spettacolo musicale e teatrale che propone una rilettura originale del celebre capolavoro di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo vede protagonista Sara Donzelli come attrice e voce recitante, affiancata da Stefano Cocco Cantini (foto) al pianoforte e ai sassofoni, con la cura scenica di Giorgio Zorcù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verso Lirica in piazza. Antemprima con "La Traviata"

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