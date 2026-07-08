versilia cult storie di cinema con amendola

La rassegna Versilia Cult si svolge nel Chiostro di San Francesco e continuerà venerdì alle 21.30 con uno degli appuntamenti principali di questa edizione 2026. L'evento prevede una serata dedicata a storie di cinema con la presenza di un attore noto. L'iniziativa fa parte di una serie di eventi e iniziative culturali in programma nel luogo. La rassegna si svolge nel rispetto delle normative vigenti e prevede l'accesso con prenotazione.

Versilia Cult: la rassegna di eventi e iniziative culturali ospitata nel Chiostro di San Francesco prosegue venerdì alle 21.30 con uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione 2026. Ospite della serata sarà Claudio Amendola, protagonista dell’incontro "Storie di vita, storie di cinema", un viaggio intimo e appassionante attraverso oltre quarant’anni di carriera, durante il quale l’attore romano ripercorrerà i momenti più significativi della sua vita artistica e personale, gli incontri che hanno segnato il suo percorso e i personaggi che hanno conquistato il pubblico italiano. Sarà un’occasione unica per ascoltare il racconto di un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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