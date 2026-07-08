Verona aggredito il comandante della polizia locale di Ronco all' Adige | Servono più tutele

Il comandante della polizia locale di Ronco all’Adige è tornato in servizio dopo quindici giorni di assenza. È stato aggredito in via Forante mentre partecipava allo sgombero di due migranti marocchini, sospettati di occupare abusivamente un cantiere. L’incidente ha portato a richieste di maggiori tutele per gli agenti di polizia durante operazioni di questo tipo.

È tornato in servizio, dopo alcuni giorni di degenza, il comandante della polizia locale di Ronco all’Adige (Verona), Franco Adami, vittima, quindici giorni fa, di un’aggressione avvenuta in via Forante, durante lo sgombero di due migranti marocchini che sembra stessero occupando abusivamente un cantiere. Intervenuto sul posto su segnalazione di alcuni concittadini, Adami avrebbe quindi chiesto i documenti per identificare gli occupanti, venendo subito aggredito da uno dei due, il quale, urlando, lo ha colpito causandogli ferite alla spalla guaribili in una settimana. L’accaduto riaccende il focus sulla sicurezza e sugli scenari in cui si trova quotidianamente a operare anche la polizia locale. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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