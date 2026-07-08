Venerdì la visita Sergio Mattarella al grande pioppo

Venerdì mattina, il presidente della Repubblica sarà accolto con un flash mob davanti al grande pioppo nel bosco delle Querce. L’evento celebra il cinquantesimo anniversario dell’incidente industriale e il simbolo di resilienza rappresentato dall’albero sopravvissuto. La visita si svolgerà nel contesto delle cerimonie ufficiali, con le autorità locali e i cittadini presenti per ricordare l’evento e il suo impatto.

Un flash mob davanti al grande pioppo, la simbologia della forza di resilienza dell’unico albero sopravvissuto all’incidente di 50 anni fa: così sarà accolto venerdì mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al suo arrivo a Seveso per le celebrazioni ufficiali della ricorrenza al Bosco delle Querce. L’arrivo del Presidente è previsto per le 10.40 dall’ingresso di viale Redipuglia, dove raggiungerà il prato del grande pioppo che nelle scorse settimane è stato aggiunto al registro degli alberi monumentali. Ad accogliere Mattarella ci saranno la sindaca di Seveso Alessia Borroni, il prefetto di Monza Brianza, Enrico Roccatagliata, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Provincia di Monza Brianza Luca Santambrogio, il vicedirettore di Ersaf Roberto Bettaglio e altre cariche istituzionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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