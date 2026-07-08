Velo Club da sballo i baby talenti vincono a Cesano e Sovico

Da ilgiorno.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cesano e Sovico, i giovani atleti del Velo Club hanno dominato le gare, vincendo le prove riservate ai più piccoli. Dopo aver partecipato ai campionati lombardi Primi Sprint, i baby talenti sono tornati in gara per l’ottava edizione del Trofeo Asfalti Milano di Nicola Miceli, un appuntamento ormai consolidato per i Giovanissimi. La manifestazione ha visto i partecipanti affrontare percorsi impegnativi, con le vittorie che sono state assegnate ai più veloci e determinati.

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Dopo la grande vetrina dei campionati lombardi Primi Sprint, la Polisportiva Molinello ha riportato in strada l’ottava edizione del Trofeo Asfalti Milano di Nicola Miceli, appuntamento ormai classico per i Giovanissimi. A Cesano Maderno si è consumato un vero carosello di gare, con tutte le categorie impegnate in prove vivaci e tecnicamente ben costruite. A firmare il verdetto finale è stato il Velo Club Sovico, che ha conquistato la classifica per società grazie a una presenza costante nelle zone alte e a un collettivo ancora una volta solido e competitivo. Anche l’ottava edizione del Trofeo Giancarlo Ferrari svoltasi a Sovico ha visto il successo dei padroni di casa del Velo Club Sovico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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