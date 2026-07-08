Valtiberina Glocal | a Monterchi prende avvio il percorso per costruire l’intelligenza territoriale

Notizia in breve

A Monterchi è iniziato il progetto Valtiberina Glocal, volto a sviluppare un’intelligenza territoriale. La fase preliminare prevede l’analisi dei dati e la definizione di idee e progetti concreti. Il percorso mira a tradurre queste iniziative in impatti misurabili sul territorio. La collaborazione coinvolge enti locali, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e partecipato. Il progetto si inserisce in un quadro più ampio di strategie territoriali per la valorizzazione locale.