Valtiberina Glocal | a Monterchi prende avvio il percorso per costruire l’intelligenza territoriale
A Monterchi è iniziato il progetto Valtiberina Glocal, volto a sviluppare un’intelligenza territoriale. La fase preliminare prevede l’analisi dei dati e la definizione di idee e progetti concreti. Il percorso mira a tradurre queste iniziative in impatti misurabili sul territorio. La collaborazione coinvolge enti locali, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e partecipato. Il progetto si inserisce in un quadro più ampio di strategie territoriali per la valorizzazione locale.
Arezzo, 8 luglio 2026 – Dai dati alle decisioni. Dalle idee ai progetti. Dai progetti agli impatti. È questo il senso del percorso Valtiberina Glocal, presentato martedì 8 luglio nella Sala del Consiglio Comunale di Monterchi, in occasione dell’avvio del Tavolo Società del Distretto Interregionale di Economia Civile dell’Alta Valle del Tevere, promosso da Fondazione Progetto Valtiberina. L’incontro, ospitato dal Comune di Monterchi, ha segnato l’avvio di un percorso di collaborazione tra istituzioni, imprese, università, associazioni e comunità locali, con un obiettivo preciso: costruire insieme una nuova capacità del territorio di conoscersi, leggere i propri bisogni, condividere priorità e trasformare le evidenze in progettualità concrete, capaci di generare impatti misurabili e sostenibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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