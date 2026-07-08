Oggi si è tenuta al Palazzo del Governo di Arezzo una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, focalizzata sulla zona del Valdarno. Durante l’incontro sono stati presentati dati ufficiali che indicano una diminuzione dei reati, mentre aumentano i controlli sul territorio. Sono stati discussi anche i progetti di installazione di nuove telecamere, considerati strumenti chiave per la sicurezza. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa Prefettura di Arezzo Si è svolta oggi, al Palazzo del Governo di Arezzo, la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata alla situazione del Valdarno. Al tavolo, presieduto dal Prefetto, hanno partecipato la Conferenza zonale dei Sindaci del Valdarno, i vertici provinciali delle Forze di polizia, i Vigili del Fuoco e i rappresentanti delle categorie economiche e produttive. Un confronto istituzionale di quelli belli corposi, dove tutti parlano di sicurezza, prevenzione, controllo del territorio e collaborazione. Insomma, il vocabolario completo della tranquillità pubblica, che ormai andrebbe venduto in formato tascabile insieme ai sistemi di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Valdarno sotto lente: meno reati, più controlli e l’eterna promessa delle telecamere salvifiche

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