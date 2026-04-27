Este Music Festival una notte rap con Shiva

Il 29 luglio, all’interno dell’Este Music Festival, si terrà una serata dedicata al rap, con l’attesa esibizione di Shiva, uno dei nomi più noti della scena italiana. La manifestazione si svolge nella località di Este e si concentra sulla musica dal vivo, offrendo un momento di incontro tra artisti e pubblico. La serata si inserisce in un programma che mette in evidenza vari generi musicali e artisti emergenti.

Il rap conquista il palco di Este Music Festival e il 29 luglio arriva Shiva, uno dei protagonisti assoluti della scena italiana.Il primo grande successo di Shiva arriva con Dolce Vita (2021), album di debutto certificato disco di Platino che include hit come Auto Blu e consolida la sua presenza.🔗 Leggi su Padovaoggi.it chi al suo concerto#shiva #concerto Notizie correlate Sal Da Vinci, con "Per sempre sì" all’Este Music FestivalStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Sal Da Vinci, il... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Al via la quinta edizione del Cremona International Spring Music Festival; NOMAD MUSIC FESTIVAL: LA IV EDIZIONE A PALERMO; Cremona International Spring Music Festival; La Malesia promuove gli arrivi durante il Rain Rave Water Music Festival. Torna la grande musica al Castello di Este: il programma di Este Music FestivalGrande attesa per la nuova stagione al Castello Carrarese di Este. Grazie al coinvolgimento di DuePunti Eventi, una delle organizzazioni di spettacolo più importanti della scena attuale, prenderà il ... spettakolo.it Este Music Festival, musica e spettacolo tornano al Castello Carrarese«È una rassegna di eccellenza – commenta il consigliere provinciale Stefano Agujari Stoppa – con artisti di grande notorietà in un luogo suggestivo come il Castello di Este. Da questo punto di vista, ... padovaoggi.it SHIVA info 06 48903278 Dopo l’uscita del nuovo album VANGELO, Shiva è pronto a tornare live con il SUMMER TOUR 2026! 29 luglio 2026 | Este (PD), Este Music Festival 6 agosto 2026 | Catania, Wave Summer Music 8 agosto 2026 | Cinq - facebook.com facebook