Durante i festeggiamenti per il Palio, due studenti fuori sede sono rientrati a casa e hanno scoperto un furto. I ladri sono entrati nell’appartamento, hanno messo a soqquadro le stanze e portato via contanti, gioielli e altri oggetti di valore. L’episodio si è verificato nel centro storico, mentre migliaia di persone partecipavano alle celebrazioni. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

Siena, 8 luglio 2026 – Nel pieno dei festeggiamenti per il Palio, mentre migliaia di persone affollavano il centro storico, dei ladri sono entrati nell’appartamento di due universitari fuori sede, hanno messo a soqquadro le stanze e portato via contanti, gioielli e altri oggetti di valore. Il furto è avvenuto sabato pomeriggio, in un condominio di via Cecco Angiolieri. “Sono uscito di casa verso le 15, il mio coinquilino Alessandro era uscito poco prima - racconta Attilio Renzulli, giovane studente fuorisede -. Sono andato a studiare alle Scotte. Pensavo di rientrare intorno alle 18.30, per questo non avevo chiuso a chiave, ma mi sono trattenuto e sono rientrato verso le 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Va a studiare alle Scotte, torna a casa e scopre che c’è stato un furto

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