Va a fuoco nella notte il tetto di un’abitazione | i pompieri salvano dal rogo il centro storico di Perledo

Notizia in breve

Nel centro storico di Perledo, nella notte tra il 7 e l’8 luglio, il tetto di un’abitazione è andato a fuoco alle tre e dieci. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno spento le fiamme, salvando l’edificio e le strutture circostanti. Nessuno è rimasto ferito. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono arrivati più mezzi di pompieri, che hanno lavorato fino alle prime ore del mattino per mettere sotto controllo il rogo.