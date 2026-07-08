Va a fuoco nella notte il tetto di un’abitazione | i pompieri salvano dal rogo il centro storico di Perledo
Nel centro storico di Perledo, nella notte tra il 7 e l’8 luglio, il tetto di un’abitazione è andato a fuoco alle tre e dieci. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno spento le fiamme, salvando l’edificio e le strutture circostanti. Nessuno è rimasto ferito. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono arrivati più mezzi di pompieri, che hanno lavorato fino alle prime ore del mattino per mettere sotto controllo il rogo.
Perledo (Lecco), 8 luglio 2026 – L’allarme è scattato nel cuore della notte a cavallo fra il 7 e l’8 luglio, poco dopo le tre del mattino. A intervenire con urgenza nel cuore del centro storico di Perledo i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti d’urgenza nel centro storico del comune di Perledo per il monitoraggio e lo spegnimento di un incendio che ha interessato il tetto di un'abitazione. E che se fosse proseguito incontrollato avrebbe interessato in pochi minuti gli altri caseggiati distruggendo, ipotesi tutt'altro che improbabile, l’intero centro storico del grazioso borgo lariano. https:www.ilgiorno.itvideolecco-vigili-del-fuoco-in-azione-nella-notte-a-perledo-mtddngzu Rinforzi da Bellano e Valmadrera . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
VA A FUOCO IL TETTO IN UNA PALAZZINA: I POMPIERI SALVANO QUELLA VICINA DALLE FIAMME | 15/01/2026
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