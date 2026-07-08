Le tensioni tra Usa e Iran sono tornate a intensificarsi dopo che Teheran ha ripreso le attività militari, rompendo una tregua precedentemente concordata. Gli Stati Uniti hanno risposto con un richiamo alla fine dei negoziati, mentre un rappresentante americano ha dichiarato che il dialogo è concluso. La situazione rimane instabile, con entrambe le parti che rafforzano le proprie posizioni sul campo.

Si complica la situazione in Iran, con la rottura della tregua prima da parte di Teheran e poi la risposta degli Stati Uniti. E Trump da Ankara dice: il negoziato è finito. In collegamento da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Usa-Iran, riprende il conflitto. Trump: il negoziato è finito

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