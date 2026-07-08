Usa-Iran Cina | non riaccendere la guerra forza non risolve problemi
La Cina ha chiesto di non riaccendere il conflitto in Medio Oriente, sottolineando che l'uso della forza non risolve i problemi. La dichiarazione arriva in seguito ai raid statunitensi contro decine di obiettivi in Iran, che hanno aumentato le tensioni nella regione. La Cina ha espresso preoccupazione per l'escalation e ha invitato tutte le parti a evitare ulteriori azioni militari.
Pechino, 8 lug. (askanews) - La Cina denuncia una nuova escalation delle ostilità in Medio Oriente dopo i raid statunitensi contro decine di obiettivi in Iran. Da Pechino, il ministero degli Esteri invita Stati Uniti e Iran a evitare un nuovo ricorso alla forza e a tornare al dialogo. "Stiamo seguendo gli ultimi sviluppi della situazione in Medio Oriente - afferma la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning - Riaccendere la guerra non è nell'interesse di nessuna delle due parti, e i mezzi militari non possono risolvere i problemi di fondo. Chiediamo sia agli Stati Uniti sia all'Iran di attuare il memorandum d'intesa che è stato firmato, risolvere le controversie attraverso il dialogo e il negoziato, ed evitare il ricorso alla forza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Iran.
Cosa vuole fare la CINA nella guerra tra USA e IRAN
Notizie e thread social correlati
Cina, Iran, Usa e la guerra invisibile dei serviziNegli ultimi anni, sono emersi segnali di un conflitto che va oltre le operazioni militari tradizionali, coinvolgendo anche azioni clandestine e...
Iran, Israele, Usa e Cina: come cambia il Medio Oriente dopo la guerraIl 17 giugno, a Versailles, è stato firmato un Memorandum d’intesa tra gli Stati Uniti e l’Iran, articolato in quattordici punti.
Temi più discussi: Trump ha perso in Iran, e lo pagherà caro; L'Iran colpisce le navi a Hormuz, gli Usa rispondono con nuovi attacchi sul Paese; Usa-Iran, il giallo del vertice a Doha: Trump conferma, Teheran smentisce; Starmer presenta il nuovo piano per la difesa britannica e altre notizie interessanti - Limes.
(Non è) #CalcioFemminile / Sono Jenny e Tyler #Bindon la prima, storica coppia #madre- #figlio ad aver disputato i #Mondiali: entrambi con la #NuovaZelanda, lei nel 2007 in Cina e nel 2011 in Germania, mentre lui la scorsa settimana negli Usa contro l'Iran x.com
Sky tg24. . Donald Trump parla di incontri molto positivi in riferimento ai colloqui Usa-Iran e aggiunge la necessità di un Iran denuclearizzato. In questo momento non possiamo accettare una potenza nucleare. Questo Paese non ha mai fatto così tanto per ar facebook
Oltre 4.000 casi aperti nell'Iran centrale a causa delle proteste di gennaio reddit
Usa-Iran, Cina: non riaccendere la guerra, forza non risolve problemiPechino, 8 lug. (askanews) - La Cina denuncia una nuova escalation delle ostilità in Medio Oriente dopo i raid statunitensi contro decine di obiettivi in Iran. Da Pechino, il ministero degli Esteri in ... libero.it
Iran, la guerra in diretta: Trump: Cessate il fuoco è finito, Teheran: Comportamento degli USA è intimidire e barareLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: raid americani sul sud del Paese, attacchi di Teheran su Kuwait e Bahrein ... fanpage.it