Usa-Iran Cina | non riaccendere la guerra forza non risolve problemi

La Cina ha chiesto di non riaccendere il conflitto in Medio Oriente, sottolineando che l'uso della forza non risolve i problemi. La dichiarazione arriva in seguito ai raid statunitensi contro decine di obiettivi in Iran, che hanno aumentato le tensioni nella regione. La Cina ha espresso preoccupazione per l'escalation e ha invitato tutte le parti a evitare ulteriori azioni militari.

Pechino, 8 lug. (askanews) - La Cina denuncia una nuova escalation delle ostilità in Medio Oriente dopo i raid statunitensi contro decine di obiettivi in Iran. Da Pechino, il ministero degli Esteri invita Stati Uniti e Iran a evitare un nuovo ricorso alla forza e a tornare al dialogo. "Stiamo seguendo gli ultimi sviluppi della situazione in Medio Oriente - afferma la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning - Riaccendere la guerra non è nell'interesse di nessuna delle due parti, e i mezzi militari non possono risolvere i problemi di fondo. Chiediamo sia agli Stati Uniti sia all'Iran di attuare il memorandum d'intesa che è stato firmato, risolvere le controversie attraverso il dialogo e il negoziato, ed evitare il ricorso alla forza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Cosa vuole fare la CINA nella guerra tra USA e IRAN

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