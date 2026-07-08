Un uomo in stato confusionale si è gettato in un fiume e non è riuscito a tornare a riva, nonostante i richiami e un tentativo di soccorso da parte di un passante. L’allarme è stato dato e sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato la persona. Attualmente si trova ricoverato. La tragedia è stata evitata grazie all’intervento dei soccorritori.

Si butta nel fiume, non torna a riva nonostante i richiami e il tentativo di soccorso da parte di un passante: scatta l’allarme, lo recuperano i vigili del fuoco. L’uomo, protagonista nella movimentata sequenza avvenuta ieri pomeriggio sull’alzaia fluviale a Trezzo sull’Adda, è stato condotto in ospedale con l’ambulanza in codice giallo, e le sue condizioni fisiche non desterebbero preoccupazioni. Nel corso dell’intera operazione è apparso tuttavia in condizioni di alterazione e in stato confusionale. Nel tardo pomeriggio non era stato ancora identificato con certezza: di origine straniera, fra i 35 e i 40 anni, non parla e non comprende la lingua italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uomo si butta le fiume, tragedia sfiorata. Era in stato confusionale, ora è ricoverato

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MOTOSCAFO IMPAZZITO TRAVOLGE GONDOLA A RIALTO

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